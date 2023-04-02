ينبع 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واستقوم الهيئة الملكية بينبع بتكثيف الجولات الرقابية في مجال صحة البيئة على مراكز بيع المواد الغذائية والأسواق الرمضانية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع والتأكد من تواريخ الصلاحية والتزام العاملين والعاملات بتطبيق الاشتراطات الصحية في الحفظ والنقل والتخزين, وذلك من خلال الجولات الميدانية على المباسط الشعبية في سوق الشفا الرمضاني.كما يتم تكثيف الرقابة طيلة شهر رمضان المبارك على المطاعم والمرافق المتعلقة بالصحة العامة في صوالين الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية استعداداً لتهيئة تلك المرافق لعيد الفطر.// انتهى //02:31ت م0010