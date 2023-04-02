مكة المكرمة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسأعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة عن تقديم خدمات لأكثر من نصف مليون مستفيد في مكة المكرمة، وذلك خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.وأوضح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي أن عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية المتنوعة بلغ 736.383 مستفيداً من 7 مشاريع، تتمثل في حفظ الفائض الذي بلغ 76 طناً خلال هذه الأيام، إضافة إلى مشاريع أخرى؛ مثل وجبات الإفطار الساخنة، ووجبات السحور، ووجبات الإفطار الجافة في المسجد الحرام، والسلال الغذائية، والسقيا.وأضاف المطرفي؛ أن الجمعية أشركت 1771 متطوعاً في هذه الأعمال، وذلك ضمن سعي الجمعية للمساهمة في رؤية السعودية 2030.// انتهى //03:38ت م0012