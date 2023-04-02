القاهرة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واستأهل فريق الأهلي المصري إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.جاء ذلك بعد تحقيق الأهلي فوزاً ثميناً على ضيفه فريق الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية.ورفع الأهلي - بهذا الفوز - رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني؛ ليتأهل بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الهلال الذي جاء في المركز الثالث، بينما تصدر صن داونز الجنوب أفريقي المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، ليرافق الأهلي في الدور ربع النهائي للبطولة.// انتهى //03:38ت م0013