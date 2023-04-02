أبها 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، على سير أعمال مبادرة "أجاويد" التي انطلقت منذ بدء شهر رمضان المبارك.واطلع سموه على سير أعمال المبادرة في خمس محافظات بالمنطقة، تفقد خلالها الأعمال المُنظمّة والتقى بالقائمين عليها.وبدأ الأمير تركي بن طلال زياراته بمحافظة ظهران الجنوب، حيث تابع انتظام دورة "أجاويد" الرمضانية في كرة القدم التي انطلقت هذا العام مع المبادرة بعد توقف 15 عاماً، فضلًا عن الوصول للموقع ولقاء المتطوعين واللجنة المنظمة والاطلاع على تجهيزاتهم وأخذ فكرة عن الدورة.وشملت زيارة سموه محافظة الحرجة، حيث شارك في دورة الأمن السيبراني لشباب المحافظة، إلى جانب مقابلة الفرق التطوعية والاطلاع على مبادرات مسار الوعي.وفي محافظة سراة عبيدة، زار سمو رئيس هيئة تطوير منطقة عسير، متحف "بن دحيم" وحضر أمسية أجاويد الشعرية، كما شارك الأهالي في محافظة أحد رفيدة اجتماعهم واطلع على المبادرات في خيمة الأجاويد.وأنهى سمو أمير منطقة عسير زيارته بمحافظة خميس مشيط، حيث اطلع على المبادرات في جميع المسارات من داخل غرفة العمليات.وتستمر منافسات مبادرة "أجاويد" في جميع محافظات منطقة عسير حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المبادرات المسجلة في مسار العطاء 896 مبادرة، وفي مسار القوة 334 مبادرة وفي مسار الوعي 588 مبادرة.// انتهى //03:56ت م0016