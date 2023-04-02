الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 30-60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:00ت م0018