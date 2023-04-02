إسلام آباد 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، ودعمه لعقد الانتخابات الإقليمية مع الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل.واهتمت بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حقائب إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة كشمور بإقليم السند جنوب باكستان.ونشرت إدانة الخارجية الباكستانية بشدة للهجوم الذي نفذته عناصر إرهابية على دورية لقوات حرس الحدود الباكستاني وأسفر عن مقتل أربعة جنود باكستانيين.وأخبرت عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة خمسة أشخاص بجروح بينهم نساء إثر انهيار منزل جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، بقوة 3.6 درجات.وتطرقت إلى ارتفاع معدل التضخم في باكستان بشكل قياسي خلال الأشهر الأخيرة نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وتابعت صحف باكستان في الشأن الإقليمي والدولي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسقوط قتلى وجرحى جراء عواصف وإعصار ضرب ولاية أركنسو جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //08:06ت م0021