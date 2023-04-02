القاهرة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده مرت بوقت صعب وظروف قاسية وقدمت تضحيات كبيرة، لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددًا على أن مصر متماسكة وستعبر الأزمة الاقتصادية بأمان كما عبرت العديد من الأزمات.وسلطت الضوء على مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأشارت صحف الأحد إلى إعلان القوى المدنية والعسكرية السودانية، أنه تم تحديد يوم 6 أبريل الجاري موعدًا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة السودانية.وأخبرت عن مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى، لافتة الانتباه إلى تحذير الرئاسة الفلسطينية، سلطات الاحتلال من إجراءاتها التصعيدية في الأقصى لأنها تنذر بتفجر الأوضاع الميدانية. ‬وتحدثت صحف القاهرة عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بسبب الأعاصير التي ضربت ولاية أركنساس جنوب الولايات المتحدة، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف في عددٍ من الولايات الشمالية.// انتهى //10:32ت م0026