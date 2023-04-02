القدس المحتلة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 ابريل 2023 م واساقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل اعتداءاتها على المصلين والمعتكفين في الأقصى.في السياق ذاته، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 239 فلسطينياً من القدس المحتلة خلال مارس الماضي، وأصدرت 70 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.// انتهى //11:32ت م0029