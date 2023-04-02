بغداد 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية افتتاح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مصفى كربلاء الإستراتيجي بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً والذي وصفة السوداني بالإنجاز الأبرز خلال أربعة عقود.واهتمت الصحف بزيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم لبحث آخر المستجدات السياسية وإقرار القوانين المهمة خلال المرحلة المقبلة.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل التي أصيب فيها أيضاً العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع عليهم خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.وتناولت صحف الأحد اتفاق الأطراف السودانية، على تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي في السودان إلى السادس من أبريل الجاري لمضاعفة الجهد لتجاوز العقبات المتبقية.// انتهى //11:35ت م0030