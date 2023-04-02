القدس المحتلة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 ابريل 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في التصعيد الذي أسفر عن استشهاد فلسطينيين، وإصابة واعتقال العشرات خلال اقتحام القرى والبلدات الفلسطينية، والاعتداء على المصلين في باحات المسجد الأقصى، وتكثيف المستوطنين لاعتداءاتهم على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وركزت على دعوة نادي الأسير الفلسطيني للمشاركة في أوسع حملة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المرضى، وفي مقدمتهم الأسير وليد دقة الذي يصارع الموت داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي، وحاجته الماسة للعلاج.وأخبرت صحف فلسطين عن حالة الغضب داخل فلسطين المحتلة بعد استشهاد طبيب من النقب برصاص قوات الاحتلال على أبواب الأقصى، ودعوة اللجنة العليا للجماهير الفلسطينية لإضراب في القرى والبلدات الفلسطينية تنديداً بهذه الجريمة.وأشارت إلى أن 18 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، جراء أعاصير وعواصف قوية ضربت جنوب الولايات المتحدة ووسطها الشرقي، ودمرت الكثير من المباني، بينما يستعد شمال شرق البلاد لعواصف قوية محتملة.وأنبأت عن توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في مايو المقبل، وأن تستمر أسعار الفائدة دون انخفاض حتى عام 2024 في محاولة لكبح جماح التضخم.// انتهى //11:36ت م0031