الخرطوم 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، الضوء على إعلان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف أمس، تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي في السودان إلى السادس من أبريل الجاري.ونقلت عن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، أن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، يسهم في خلق قدر أكبر من التوافق بين المكونات السياسية، الأمر الذي يصب في المصلحة الوطني.وأبرزت صحف الأحد تأكيد وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، مجدداً، أن سد النهضة سيعود بالفائدة على دولتي المصب "مصر والسودان"، مشيراً إلى أن أديس أبابا، ترغب في استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة ضمن الإطار الأفريقي”.وأخبرت عن توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 30 سلة غذائية في محليتين "الجنينة وحلة الرابطة" التابعة لولاية غرب دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 6.917 فردًا من الفئات الأكثر احتياجاً.ونشرت صحف السودان تحذير الرئاسة الفلسطينية، سلطات الاحتلال من إجراءاتها التصعيدية في الأقصى لأنها تنذر بتفجر الأوضاع الميدانية.// انتهى //11:45ت م0033