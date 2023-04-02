الدمام 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 إبريل 2023 م واسنظمت الجمعية السعودية للذوق العام خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، معرضًا تعريفيًا بمبادرة الجمعية وبرامجها، التي تم تدشينها تحت عنوان "وطن الذوق"، وذلك في أحد المجمعات التجارية .ويهدف المعرض إلى تعريف جميع شرائح المجتمع بالذوق العام، وأهمية تعزيز الممارسات والسلوكيات الذوقية.من جهته أوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن المعرض يهدف إلى التعريف بالجمعية، وبرامجها النوعية، من خلال أركان عدة منها: ركن تعريفي ببرنامج "رياضتنا ذوق"، و"سفراء الذوق"، و"بيوت المتقين"، و"القيادة بذوق" و"متنفس"، إضافة إلى أركان تعريفية بالخدمات المقدمة، ومنصة "كلنا ذوق" التشاركية، وبرنامج العضوية المبتكر، والبرنامج التطوعي "سواعد ذوق"، وركن ثقافي "الذوق حول المملكة"، وأركان تفاعلية منها ركن "فضفضة ذوق" و"لقاءات ذوق" و"براعم الذوق" و"لوحة ذوق"، والتي تسعى إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، ونشر رسالتها التي تسعى إلى إيجاد بيئة مجتمعية راقية تمتاز بالذوق في جميع التصرفات والتعاملات لجوانب الحياة المختلفة، تحت شعار "الذوق العام.. أسلوب حياة، ونهج وطن".// انتهى //12:43ت م0038