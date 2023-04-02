الدمام 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء فهد ناشي الكرناف، رتبته الجديدة "لواء".وهنأه سموه بالترقية، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.من جانبه أعرب اللواء الكرناف عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته.// انتهى //12:55ت م0041