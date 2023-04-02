جدة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسرصدت أمانة محافظة جدة خلال اليومين الماضيين البسطات الرمضانية المخالفة بنطاق بلدية أبرق الرغامة، حيث تم إزالة وأشعار 56 بسطة مخالفة في مواقع متفرقة، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني، أن الفرق الرقابية واصلت جولاتها المكثفة لرصد "البسطات الرمضانية" بحي التيسير، للتأكد من استيفائها للشروط الصحية، إضافة إلى أعمال الجولات الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات غير النظامية، وذلك ضمن جهودها في الحملات الرقابية لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية خلال موسم شهر رمضان.// انتهى //13:06ت م0043