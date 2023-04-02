الداير 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسكثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة الداير جهودها واستنفرت طاقاتها البشرية والفنية لمسح الأودية وتنظيف العبارات ومجاري تصريف السيول وإزالة الإنهيارات في الطرق الجبلية جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس وليد معافا، أن البلدية تواصل العمل بكامل طاقتها في إزالة وتنظيف الطرقات والأودية والعبارات والأماكن العامة مما خلفته الأمطار، وذلك من خلال خطط عمل متكاملة لمعالجة الآثار الناتجة عن الحالة المطرية ورفع درجة الاستعداد ومعالجة جميع البلاغات الواردة من خلال الفرق الميدانية التي تعمل خلال شهر رمضان على فترتين "صباحية ومسائية" في مدينة الدائر والقرى الجبلية.// انتهى//13:24ت م0045