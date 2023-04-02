لندن 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بأزمة الهجرة غير الشرعية عبر القناة الإنجليزية، مشيرة إلى أن حزب المحافظين الحاكم يضع معالجة القضية على قمة أولوياته السياسية قبل موعد الانتخابات القادمة.وعرجت على نفي وزيرة الداخلية سويلا بريفمان، أن الازدحام الكبير في ميناء دوفر ناتج عن عملية الخروج الأوروبي، مؤكدة أن الحكومة تنسق مع شركات الملاحة البحرية لتخفيف وقت انتظار المواطنين المسافرين إلى أوروبا مع بدء موسم إجازات الربيع.وتطرقت الصحف إلى تطورات الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة مقتل مواطن فلسطيني أمس، على يد قوات الشرطة الإسرائيلية بعد حادثة دهس بالضفة الغربية.وتناولت افتتاح مراكز الاقتراع أبوابها في انتخابات متقاربة في فنلندا، مسلطة الضوء على آثار العواصف المدمرة التي اجتاحت جنوب ووسط غرب الولايات المتحدة، مودية بحياة ٢٦ شخصاً، وانقطاع الكهرباء عن نحو 900 ألف منزل، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من المنازل ومراكز التسوق.// انتهى //13:30ت م0046