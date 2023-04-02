صبيا 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسيواصل مهرجان محافظة صبيا للتسوق والترفيه تقديم فعالياته بساحة بلدية المحافظة، خلال شهر رمضان، وسط حضور من الأهالي والزوار من مختلف محافظات منطقة جازان, للاستمتاع بالبرامج الترفيهية المختلفة التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.ويتيح المهرجان للأطفال الاستمتاع خلال الشهر الفضيل بمجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية التي تلهم الإبداع والخيال والتعلم وتنشيط الفكر وتعزيز الثقة لدى الطفل والتفاعل الإيجابي مع الآخرين.ويشتمل المهرجان الذي يقام على مساحة تقدر بحوالي 70 ألف متر مربع، و يبدأ من بعد صلاة المغرب وحتى الساعة الواحدة صباحاً، على العديد من الفعاليات والبرامج المتميزة، من أبرزها مناطق للترفيه والملاهي المتنوعة المخصصة للأطفال، ومنطقة جلوس العوائل ومسرح مفتوح لتنظيم المسابقات، إضافة إلى وجود عدد كبير من المطاعم المميزة ومراكز التسوق الخارجية.كما يشتمل المهرجان على خيمة للتسوق يوجد بها العديد من المعارض والمحلات لمختلف المنتجات الترويجية المختلفة لعدة عارضين وبائعين ومنتجات من مختلف الدول العربية، إضافة إلى مشاركة عدد من الأسر المنتجة، إلى جانب وجود جميع المرافق الخدمية والمهنية، وتقديم العديد من الهدايا لزوار المهرجان.// انتهى//13:36ت م0047