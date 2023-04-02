الخرطوم 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسوقعت حكومتا السودان وإثيوبيا اليوم بأديس أبابا اتفاقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة وتنسيق الجهود للنهوض بقطاعي الاتصالات والتحول الرقمي في البلدين.ووقع الاتفاقية من الجانب السوداني وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس عادل حسن محمد الحسين، فيما وقعها من الجانب الإثيوبي وزير الابتكار والتكنولوجيا دكتور بيليت مولا .وتم الاتفاق بين الطرفين كذلك على حل مشاكل التداخل بين شبكات المحمول والبث الإذاعي على الحدود بين البلدين حيث شكل الجانبان لجنة فنية مشتركة برئاسة مديري تنظيم الاتصالات في البلدين؛ لوضع الحلول المناسبة لهذا الوضع ذي الأثر البالغ على عمل شركات المحمول والإذاعات في البلدين.// انتهى //13:54ت م0049