الأحساء 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم قائد لواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني بالأحساء اللواء ركن فاضل بن صباح العنزي بمناسبة تعيينه قائداً للواء.وتمنى سموّه, للواء العنزي التوفيق في مهام عمله، منوهاً بما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، مشيداً بكفاءة رجال القوات العسكرية في القطاعات كافة.// انتهى //15:21ت م0072