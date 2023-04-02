القاهرة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 18 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 067ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1,68 في المئة ليصل عند مستوى 16694,46 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1,41 في المئة مسجلًا مستوى 98ر2846 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1,63 في المئة إلى قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 4301,27 نقطة.// انتهى //15:24ت م0074