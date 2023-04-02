الدوحة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسانخفض المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بواقع 119.97 نقطة، أي بنسبة 1.17 في المئة، إلى مستوى 10 آلاف و92.64 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 131 مليونا و359 ألفا و225 سهما، بقيمة 360 مليونا و915 ألفا و858.460 ريال، نتيجة تنفيذ 11141 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.// انتهى //15:27ت م0075