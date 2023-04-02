الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع حول المملكة, ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مقر إمارة منطقة نجران لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في الكلية التقنية لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في المتوسطة السابعة عشرة بالعريسة لمدة يومين.وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم الخدمة اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبي راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للنساء في المتوسطة الثانية عشرة للبنات في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في ثانوية ومتوسطة بيان الأهلية للبنين في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف لمدة يومين لكل موقع.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //15:34ت م0077