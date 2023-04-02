الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 46.52 نقطة ليقفل عند مستوى 10636.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 178 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات: فيبكو، وتكوين، وسلوشنز، والشرقية للتنمية، وسينومي سنترز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الحفر العربية، ودار الأركان، وسيسكو، وسليمان الحبيب، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.84%.فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، وزين السعودية، وجبل عمر، وأرامكو السعودي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 95.16 نقطة ليقفل عند مستوى 19987.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 16.7 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم.// انتهى //16:19ت م0092