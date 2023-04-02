القاهرة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الذي يزور مصر حاليًا.وجرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق على مختلف المستويات بين مسؤولي البلدين ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الدولية والإقليمية والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.// انتهى //16:26ت م0095