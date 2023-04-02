القاهرة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسعقدت هيئة مكتب البرلمان العربي اجتماعها السادس من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث اليوم بمقر الأمانة العامة للبرلمان في القاهرة برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي.وناقش الاجتماع عدد من القضايا المهمة المرتبطة بخطة عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة.واستعرض عادل العسومي، خلال الاجتماع، جهود البرلمان العربي خلال الفترة الماضية ونشاطه المكثف في مجال الدبلوماسية البرلمانية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الحضور البرلماني العربي والدفاع عن القضايا العربية أمام كل المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.// انتهى //16:38ت م0100