تبوك 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لحفظ النعم بالمنطقة المهندس محمد أمين قاسم، وأعضاء مجلس الإدارة الذين أطلعوا سموه على إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية .وفِي بداية اللقاء نوه سمو أمير تبوك بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله - للمشروعات الخيرية, مؤكداً أهمية حفظ النعمة وتوعية أفراد المجتمع للحد من الهدر والمحافظة على النعم، من خلال برامج موجهة ومبتكرة تصل للجميع وتسهم في الحد من الإسراف، إنفاذًا لما أمرنا به الدين الإسلامي الحنيف.واستمع سموه إلى إيجاز عن إنجازات الجمعية خلال العام الماضي 2022 , كما دشن تطبيق " نِعم " الذي يسهل وصول جميع شرائح المجتمع لخدمات الجمعية , مهنئًا حصول الجمعية لهذا العام على شهادة الجودة ( الإيزو 9001) ، كما ثمن دورها الرائد في نشر ثقافة حفظ النعم في المجتمع، وتوزيعها على مستحقيها.فيما ثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية لسمو أمير منطقة تبوك , دعمه المتواصل لأنشطة الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل بشكلٍ جديد ونوعي وفي مسارات تعمل على توعية المجتمع للوصول إلى ثقافة المحافظة على النعمة، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الهدف الأهم وهو حفظ النعم.// انتهى //16:39ت م0101