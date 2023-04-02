الباحة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واساستقبل معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بمقر الجامعة، سفير جمهورية إندونيسيا الدكتور عبدالعزيز أحمد ومرافقيه، بحضور عدد من المسؤولين من الجامعة.وبحثا خلال الاستقبال العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم، وسبل التعاون بين جامعة الباحة والجامعات الإندونيسية.بعد ذلك اطّلع السفير الإندونيسي على المكتبة الرئيسية ومركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال جامعة الباحة وما تقوم بها من أدوار في خدمة رواد الأعمال وأصحاب المنشئات المتوسطة والصغيرة, مشيداً بما شاهده في أروقة الجامعة من تطور ملموس وعمل مميز.// انتهى //16:44ت م0102