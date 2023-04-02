الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسأطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية وشركة هواوي معسكر التقنيات الناشئة في المملكة، بهدف تدريب الطلاب والخريجين والمهتمين في التخصصات التقنية والمعلوماتية على أحدث التقنيات الرائدة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.وتسهم المبادرة في تنمية النظام الإيكولوجي للمواهب الوطنية وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة، حيث تأتي في إطار برنامج "خطوة" لتمكين المواهب السعودية الذي تهدف هواوي من خلاله إلى بناء نظام إيكولوجي لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.ويمكن لطلاب الجامعات والكليات السعودية والمهتمين في المجال المشاركة في الدورات التدريبية والحصول على شهادات البرنامج مجاناً، التي تشمل ثلاثة تخصصات تقنية - وهي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية الجيل الخامس.والمشاركون سيتبعون دورة تدريبية عبر الإنترنت تتواصل على مدار خمسة أيام لنيل شهادة احترافية معتمدة من هواوي في تقنية المعلومات والاتصالات (HCIA).وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد السحيم: " أسهمت هواوي في تلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي وتنمية النظام الإيكولوجي للمواهب الوطنية في المملكة بشكل كبير، ومعسكر التقنيات الناشئة هي مبادرة مهمة تعمل على تطوير المهارات التقنية للشباب السعوديين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة".من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة" إريك يانغ: "من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالأكاديمية السعودية الرقمية على جَسْرِ الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة التي تتمتع بالمهارات الرقمية ودعم المواهب المحلية"، مؤكداً أن الشركة ستقدم كل ما يسهم في دعم التنمية المستدامة بالمملكة وإنجاز التحول الرقمي الشامل بما يتماشى مع رؤية 2030".// انتهى //17:06ت م0105