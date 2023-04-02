الباحة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 ابريل 2023 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة‬ اليوم ، باليوم العالمي للتوحد‬ تحت شعار (التحول نحو عالم شامل )، الذي يصادف يوم ٢ ابريل من كل عام.‏ونظمت إدارة التربية الخاصة للبنين والبنات برنامجاً تثقيفياً ، وذلك في مقر ابتدائية الصدّيق ومتوسطة حطين ، ويهدف البرنامج الذي شارك فيه عدد من قيادات التعليم بالمنطقة إلى التوعية بمرض التوحد من أجل تحسين حياتهم وتقليل معاناتهم حتى يتمكنوا من العيش بشكل أفضل وبيان أساليب التعامل المناسب معهم .// انتهى //17:10ت م0107