الباحة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واستنشط في مدينة الباحة مع غروب الشمس الحركة في طرقات وشوارع مدينة الباحة من الأهالي الذين يتوجهون لقضاء المتطلبات الرمضانية.وتقوم المطاعم بعمل بسطات خارجيه تعرض فيها أنواع الأكلات مثل السنبوسة والشوربة والفطائر وأنواع مختلفة من الحلا ، فضلاً عن تواجد الباعة الذين حددت لهم أمانة المنطقة عدداً من المواقع لبيع معروضاتهم بطريقة نظامية، حيث يعرضون أنواع العصيرات مثل السوبيا والعصائر الطازجة المختلفة ، فيما يقصد البعض أسواق التمر والسمن البلدي والعسل وبسطات الخضار والفواكه كونها من الأطعمة التي يحرص عليها الصائمين في موائد رمضان .كما تقوم الجهات المعنية في المنطقة بجولات رقابية مكثفة تشمل جميع المراكز والأسواق التجارية والمطاعم ومحلات البيع المختلفة للتأكد من توفر السلع الرمضانية ووفرتها ، ومدى التزامها بمعايير الجودة بما يحقق سلامة مواطني ومقيمي المنطقة.وفي الجانب الصحي يحرص العديد من المواطنين والمقيمين على ممارسة رياضة المشي في ممشى الحاوية بمدينة الباحة حيث يقضون أوقاتاً ممتعة مع ما تشهده المنطقة من أجواء ربيعية مميزة .وما إن تبدأ لحظة الغروب إلا وترتسم لوحة من الجمال الرباني لمنطقة الباحة في ظل الأجواء المناخية التي تميل إلى البرودة وتمتزج بالأمطار والضباب.// انتهى //18:08ت م0114