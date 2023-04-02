هروب 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسفي جبال محافظة هروب بمنطقة جازان، وثقت عدسة "واس" مناظر الجبال البديعة التي يحوطها السحاب مع سحر الغروب الذي يحبس الأنفاس.وترقبت عدسة "واس" ساعة غروب الشمس من فوق إحدى قمم جبال الصهاليل، والقتطت مشهداً بديعاً جمع الأصدقاء حول مائدة إفطار رمضاني في أجواء مفعمة بالروحانية ، ومشاعر عفوية يحفها شوق اللقاء ، وروعة المكان ، وفضاء رحب بعيداً عن الضوضاء وصخب الحياة.وتتميز محافظة هروب بتنوع تضاريسها التي أصبحت مقصداً سياحياً مهماً واحتلت مكانها على خارطة السياحة في منطقة جازان، لما حباها الله من طبيعة خلابة، وأجواء باردة ، وجبالها المتوشحة بالخضرة ، وسفوحها الشاهقة ، ووديانها الجارية مياهها طوال العام ، وغاباتها المتشابكة ، وأشجارها المتنوعة والنادرة .// انتهى //19:17ت م0118