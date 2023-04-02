مكة المكرمة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسدشنت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، اليوم معرض الخدمات النسائية المُقام من قبل وكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، بالتعاون مع وكالة المعارض والمتاحف في التوسعة السعودية الثالثة بجانب بوابة "الملك عبد الله 100 ".ويهدف المعرض إلى إثراء تجربة قاصدات بيت الله الحرام وتعريفهن بالخدمات النسائية المقدمة لهن وشرف خدمتهن احترافيًا ورياديًا، كما تضمن أربعة أركان وهي ركن ماء زمزم، وركن خدمتكم شرف، وركن الأمن الفكري والوسطية والاعتدال، وركن مبادرة (حللتم أهلاً) لتقديم الهدايا التذكارية لقاصدات البيت الحرام في الشهر الفضيل.// انتهى //19:18ت م0120