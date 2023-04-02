نجران 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسيعيش المقيمون بمنطقة نجران خلال شهر رمضان المبارك أجواء روحانية لأداء عباداتهم وسط طمأنينة وأمنٍ وأمان، حيث أنهم لا يشعرون بالغربة وكأنهم بين أهاليهم وأقاربهم، وتسودهم الألفة والمحبة والترابط.وكالة الأنباء السعودية "واس" التقت بعددٍ من المقيمين حيث أوضح الدكتور محمد ناظم من الهند أن شهر رمضان شهر العبادات والتقرب إلى الله، واصفاً الصيام في المملكة وقضاء شهر رمضان بأنه شعور لا يوصف.بدوره أفاد الدكتور جلال أحمد من الهند بأن الصيام في المملكة وتحديداً بنجران له أجواء خاصة جداً، مؤكداً أنه يحرص على تناول وجبة الإفطار في الحدائق والمتنزهات مع أسرته والأسر الأخرى، في ظل اعتدال الجو بنجران.فيما عبّر الدكتور عادل يوسف من الهند عن سعادته وهو يشاهد الأعمال التطوعية من المواطنين الذين يقومون بتوزيع وجبات الإفطار في المساجد والشوارع والحدائق، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تعزز الترابط والتكاتف بين المواطنين والمقيمين بالمملكة.وتحدث قلاب سعيد وممتاز أعلم من الجنسية الباكستانية عن الصيام في نجران وحرصهما على الإفطار الجماعي مع إخوانهم من باكستان والدول الإسلامية الأخرى، في جوٍ تسوده المحبة والألفة.//انتهى//19:34ت م0122