مكة المكرمة11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واستسهل السلالم والمصاعد الكهربائية في المسجد الحرام وساحاته حركة أكثر من (200) ألف من ضيوف الرحمن في الساعة الواحدة من خلال تواجد أكثر من / ٢٢٠ / سلما كهربائيا وأكثر من / ٢٠ / مصعدا كهربائيا جميعها تعمل بشكل ممتاز تحت جميع الظروف التشغيلية الممكنة وذلك لخدمةضيوف الرحمن على أكمل وجه.وتتوزع السلالم على التوسعة السعودية والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، حيث تخضع لصيانة دورية دائمة وتتوافر بها وسائل السلامة والحماية التي تمنع وقوع الحوادث .وتكثف الرئاسة جولاتها الميدانية من خلال المهندسين والفنيين لرصد الملاحظات وسرعة معالجتها، ومتابعة الحالة التشغيلية ، كما تحرص الرئاسة بشكل مستمر على مواكبة أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة لإلكتروميكانيكية من خلال أفضل البرامج التشغيلية والصيانة العالمية، التي تُعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات , كما تم اختيار السلالم الكهربائية في المسجد الحرام وتحديد أماكنها وتوزيعها بحسب التصميم الإنشائي والكثافة.// انتهى //19:35ت م0124