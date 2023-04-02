اجتماعي / أكثر من 28 ألف صائم تستقبلهم موائد جمعية الإحسان ببريدة خلال 10 أيام
الأحد 1444/9/11 هـ الموافق 2023/04/02 م واس
بريدة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس
استقبلت موائد الإحسان لتفطير الصائمين التابعة لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة 28274 صائما في ثلاثة مخيمات ، وذلك خلال العشرة أيام الماضية من شهر رمضان المبارك .
وبلغ عدد المتطوعين لتقديم خدمات إفطار الصائمين 915 متطوعا بعدد ساعات بلغت 2687 ساعة تطوعية ، كما وفرت الجمعية 4 حافلات ترددية لنقل الصائمين من الجاليات إلى موقع المشروع على طريق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما شرق مدينة بريدة .
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19:45ت م
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