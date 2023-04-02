بريدة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واساستقبلت موائد الإحسان لتفطير الصائمين التابعة لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة 28274 صائما في ثلاثة مخيمات ، وذلك خلال العشرة أيام الماضية من شهر رمضان المبارك .وبلغ عدد المتطوعين لتقديم خدمات إفطار الصائمين 915 متطوعا بعدد ساعات بلغت 2687 ساعة تطوعية ، كما وفرت الجمعية 4 حافلات ترددية لنقل الصائمين من الجاليات إلى موقع المشروع على طريق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما شرق مدينة بريدة .// انتهى //19:45ت م0126