‎المدينة المنورة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسدشَّنت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم مبادرة بعنوان (كيف أخدمك) التي تتضمن تقديم خدمة كبار السن والأطفال التائبين، وتوصيل كبار السن والإرشاد، كما تقدم خدمة طلب الإسعاف، والمساعدة في الحجز للعمرة والصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك.وتقدم الحملة - التي دشنت بحضور مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية صالح بن عيد العوفي- المساعدةَ في الإرشاد للمفقودات، والمساعدة في استخدام الهاتف، وخدمة الاستفسار عن الحج والعمرة، وخدمة طلب الحصول على المصاحف،سعيًا من وكالة شؤون المسجد النبوي إلى توفير جميع سبل الراحة للزوار والمصلين؛ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وراحة.// انتهى //20:39ت م0130