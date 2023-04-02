الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسانطلق البرنامج السنوي الذي يشارك فيه كشافة وزارة الرياضة لخدمة المعتمرين والزوار في الحرم المكي الشريف، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمشاركة قرابة 100 كشافٍ وكشافة؛ موزعين على 5 مجموعات؛ تشمل: باب الملك فهد، وباب الملك عبدالعزيز، والمشايات الجانبية، والمزلاقان، والمسعى "الدور الأرضي" والسطح، وصحن المطاف، وأيضاً سلالم الأبواب.ويهدف البرنامج لخدمة وإرشاد التائهين، وفك الاختناقات، ومنع الافتراش، إلى جانب مساعدة كبار السن للوصول إلى السلالم، وتنظيم السير، إذ يعد هذا البرنامج امتدادًا للخدمات الجليلة والمميزة التي تقدمها المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، في شهر رمضان المبارك، وأوقات العام كافة.// انتهى //20:59ت م0133