لندن 11 رمضان 1444 هـ الموافق 2 ابريل 2023 م واستغلَّب نيوكاسل يونايتد اليوم على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وبهذه النتيجة قفز نيوكاسل للمركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز بعد أرسنال ومانشستر سيتي، ويملك نيوكاسل 55 نقطة متساويًا مع مانشستر يونايتد.وفي مباريات أخرى فاز ويست هام يونايتد على غريمه ساوثهمابتون بهدف وحيد، ليحتل المركز الرابع عشر بـ27 نقطه فيما بقي ساوثامبتون عند المركز الأخير.// انتهى //21:04ت م0135