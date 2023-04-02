القدس المحتلة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسأصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم، بجروح في اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة صوريف بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين بعد اقتحامهم بلدة صوريف، كما أصيب شاب ثالث في البلدة بعد دهسه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة لتوفير الحماية للمستوطنين، الذين يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.// انتهى //21:22ت م0137