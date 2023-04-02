بيروت 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 84 طنًّا و500 كيلو غرامًا من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية .ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعوب والدول الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //22:56ت م0146