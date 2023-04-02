ولاية البحر الأحمر 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 1.000 سلة غذائية في محلية طوكر بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 6.212 فردًا.يأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد، في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.// انتهى //22:57ت م0147