أبوجا 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 20 طنًّا و791 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مدينة داماتورو بولاية كانو في جمهورية نيجيريا، استفاد منها 2.118 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية نيجيريا للعام 2023م.يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة - ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة- لتوفير الأمن الغذائي للشعوب والدول المحتاجة حول العالم.// انتهى //22:58ت م0148