جاكرتا 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع السلال الغذائية للعام 2023م في جمهورية إندونيسيا.حيث جرى توزيع 13 طنًّا و 719 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مدينة بريبيس بمقاطعة جاوة الوسطى استفاد منها 1332 فردًا بواقع 333 أسرة.يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في إندونيسيا، الذي يهدف إلى توزيع 6,687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33,435 فردًا في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.//انتهى//23:00ت م0150