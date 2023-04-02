اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ تدخلاً طارئًا لإغاثة المتضررين من الأمطار والسيول في مديرية الشحر بحضرموت
الأحد 1444/9/11 هـ الموافق 2023/04/02 م واس
حضرموت 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس
نفَّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول تدخلًا طارئًا لإغاثة المتضررين من الأمطار والسيول في مخيمي سمعون و الخزان بمديرية الشحر في محافظة حضرموت.
وتضمن التدخل توزيع مواد إيوائية شملت 45 خيمة إيوائية و45 حقيبة إيوائية، استفاد منها 270 فردًا.
يأتي ذلك في إطار جهود المركز لتقديم الدعم الإغاثي الطارئ في مختلف القطاعات الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية.
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23:02ت م
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