حضرموت 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسنفَّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول تدخلًا طارئًا لإغاثة المتضررين من الأمطار والسيول في مخيمي سمعون و الخزان بمديرية الشحر في محافظة حضرموت.وتضمن التدخل توزيع مواد إيوائية شملت 45 خيمة إيوائية و45 حقيبة إيوائية، استفاد منها 270 فردًا.يأتي ذلك في إطار جهود المركز لتقديم الدعم الإغاثي الطارئ في مختلف القطاعات الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية.// انتهى //23:02ت م0151