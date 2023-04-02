الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسنصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم أخذ قياس ضغط الدم عند القلق أو بعد جهد بدني أو ذهني، أو في حال امتلاء المثانة.وأوصت "الغذاء والدواء" بوضع القدمين على الأرض متوازيتين وإسناد الظهر للجلوس بشكل مستقيم، وثني أو نزع أي ملابس حول الذراع للتمكن من لف سوار قياس ضغط الدم بسهولة حول الذراع.وشددت، على ضرورة التوقف عن تناول الكافيين أو التدخين لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل قياس الضغط، وذلك للحصول على قراءات صحيحة ودقيقة لجهاز قياس ضغط الدم المنزلي، داعية إلى الإبلاغ عن أي مشكلات متعلقة بالجهاز أو المستلزم الطبي من خلال المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية على الموقع ncmdr.sfda.gov.sa .// انتهى //23:02ت م0152