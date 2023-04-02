نيامي 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية النيجر 2023م، حيث جرى توزيع 32 طنًّا و482 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر، استفاد منها 3,400 فرد، بواقع 545 أسرةً.يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من المملكة - ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية- للفئات الأكثر احتياجًا في النيجر.// انتهى //23:06ت م0154