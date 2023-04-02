عدن 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ببناء خزان للمياه يعمل بالطاقة الشمسية في منطقة محضة بمديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة؛لتوفير المياه النظيفة الآمنة للسكان، يستفيد منه أكثر من 2,500 أسرة بواقع 6.000 فرد.ويهدف المشروع إلى توفير مصادر مياه صالحة للشرب للمناطق الأكثر احتياجًا في اليمن، والإسهام في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة، والعناية بالنظافة الشخصية والصرف الصحي، في محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة باليمن.يأتي ذلك في ضوء المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بقطاع المياه وتهيئة البيئة الصحية في الجمهورية اليمنية.// انتهى //23:15ت م0155