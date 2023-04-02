الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسقدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، العزاءَ والمواساةَ لأسرة القحطاني في وفاة الفريق معجب بن محمد القحطاني رحمه الله.جاء ذلك خلال زيارة قام بها سمو نائب أمير منطقة الرياض لمقر العزاء مساء اليوم، سائلًا اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.من جانبها، عبرت أسرة القحطاني عن شكرها وتقديرها لسموِّ نائبِ أميرِ منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة، داعين الله أن يتقبلَ من سموِّه الدعاءَ ويجزيَه خيرَ الجزاء.// انتهى //23:58ت م0164