طريف 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واستميَّزت محافظة طريف بموقعها الإستراتيجي شمال المملكة؛مما جعلها ضمن مواقع عديدة في السعودية تتمتع بإمكانيات هائلة لاستغلال موارد الرياح وتوليد الطاقة منها بأقل تكلفة وذات إمكانيات عالية لمشروعات توليد الطاقة من الرياح في المملكة.ففي عام 2017م كان تدشين توربين طريف كأول توربين في المملكة العربية السعودية لتوليد الطاقة من الرياح لتوفير الكهرباء لمحطة توزيع المنتجات البترولية التابع لشركة أرامكو بداية مرحلةجديدة في خطة أرامكو السعودية الرامية إلى تحقيق الهدف الوطني لتوليد 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحسب رؤية المملكة 2030.كما مثَّل تشغيلُه نقطةَ الانطلاق لمرحلة جديدة في المملكة قادتها أرامكو السعودية بالتعاون مع شرائها،حيث يفي توربين توليد الطاقة من الرياح في طريف بكامل احتياجات محطة توزيع المنتجات البترولية من الكهرباء،ويغذِّي شبكة الكهرباء الرئيسة بالفائض من الطاقة الكهربائية والحصول على طاقة جديدة إضافية تدخل في مزيج الطاقة لتحسين كفاءة التوليد في المملكة بتكلفة منافسة.ويتصل توربين توليد الطاقة من الرياح بشبكة توزيع الكهرباء في محطة توزيع المنتجات البترولية في طريف للمساعدة في تقليل كمية الكهرباء المشتراة من الشركة السعودية للكهرباء،والحد من الاستهلاك الحالي للديزل المطلوب لإمداد المحطة بالكهرباء، حيث يبلغ ارتفاع برج توربين توليد الطاقة من الرياح 85 مترًا ويعمل بشفراتٍ قطرها 120 مترًا بطاقة كهربائية قدرها 2.75 ميغاواط.// انتهى //23:58ت م0165