مكةالمكرمة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسالتقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، وقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور فواز بن عبدالواحد المتيهي، بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، عضو هيئة كبار العلماء، وعدد من قيادات الرئاسة.وبحث الدكتور السديس تعزيزَ التعاون القائم في خدمةً قاصدي الحرمين الشريفين؛ بما يسهم في تكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك؛تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.وأشاد معاليه بما تبذله الجهات الأمنية المشاركة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ودورها المهم في الحفاظ على أمن وسلامة العمّار والزوار، مؤكدًا عظم ومكانة الخدمات الجليلة التي تقدم من أجل سلامة القاصدين، وتنظيم أدائهم النسك والعبادات بكل يسر وطمأنينة.// انتهى //00:12ت م0003